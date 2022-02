Photo : YONHAP News

Le premier vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères s’est de nouveau entretenu aujourd’hui au téléphone avec la sous-secrétaire d’Etat américaine. Choi Jong-kun et Wendy Sherman ont échangé sur les relations bilatérales Séoul-Washington, la question liée à la péninsule, et les dossiers régionaux et internationaux.Les deux diplomates se sont alors engagés à se concerter profondément sur la réponse à donner à la Corée du Nord, à l’occasion de deux réunions diplomatiques prévues cette semaine à Hawaï. Les négociateurs nucléaires des deux alliés et du Japon s’y retrouvent aujourd’hui. Et les chefs de la diplomatie des trois pays feront de même samedi.La conversation téléphonique entre Choi et Sherman a également porté sur la crise en Ukraine et en Birmanie, ainsi que sur la lutte contre la pandémie de coronavirus.