Les voitures autonomes deviennent un moyen de transport payant

Photo : YONHAP News

Les premières voitures autonomes ont été mises en service aujourd'hui, devenant un nouveau moyen de transport à Séoul.Pour appeler ces véhicules, le client enregistre les lieux de départ et d'arrivée sur son smartphone via une application développée conjointement par la ville de Séoul et la start-up qui a créé ce système.Selon cette boîte, cet engin n'a même pas besoin de lidar, un capteur laser nécessaire sur ce type de voiture, pour détecter les obstacles. Il est capable, seulement grâce à ses caméras et ses radars, de percevoir la situation routière et de rouler de manière autonome.Ces véhicules sont mis en service à partir d'aujourd'hui dans l'arrondissement de Sangam à Séoul, désigné comme le quartier de projet-pilote. Au total quatre automobiles sont mises à disposition pour deux itinéraires qui terminent, tous deux, à la station de métro de Digital Media City.A noter que ce nouveau moyen de transport est payant et le ticket coûte 2 000 wons, soit 1,46 euro. En revanche, le premier embarquement est gratuit.Pour la sécurité, la vitesse est plafonnée à 50 km/h et l'intervention humaine est obligatoire dans les zones de protection des enfants.A partir du mois prochain, ce projet sera étendu au quartier de Gangnam sous forme de taxi robotique, alors que des bus à pilotage automatique rouleront le long du Cheonggecheon, le cours d'eau aménagé en plein cœur de la capitale.La municipalité de Séoul a annoncé qu'au total douze véhicules autonomes seraient déployés d'ici la fin de cette année.