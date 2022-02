Coup de fil entre les ministres de la Défense sud-coréen, américain et japonais

Photo : YONHAP News

Le ministre de la Défense sud-coréen, Suh Wook et ses homologues américain et japonais Lloyd Austin et Nobuo Kishi ont échangé aujourd’hui au téléphone. Au menu de leurs discussions : la récente situation dans la péninsule et dans la région.Suh Wook a alors annoncé que les sept tirs de missiles nord-coréens en janvier représentaient une menace directe et grave pour Séoul et suscitaient à la fois l’instabilité dans la région. Et de préciser que ces lancements constituent un défi aux résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu.Suh a également assuré que l’armée de son pays disposait de ses propres capacités nécessaires pour faire face à la menace balistique et nucléaire grandissante de Pyongyang et qu’elle dissuadait ce dernier de nouvelles démonstrations de force, et ce sur la base de son alliance solide avec Washington.Les trois ministres ont décidé de se retrouver en présentiel à une date convenue, de travailler main dans la main face aux provocations balistiques du pays communiste et de poursuivre des efforts communs pour dénucléariser la péninsule.