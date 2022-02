Patinage artistique : Cha Jun-hwan se classe 5e et entre dans l'histoire

Photo : YONHAP News

Aux Jeux Olympiques d’hiver de Pékin, Cha Jun-hwan a marqué l’histoire du patinage artistique de la Corée du Sud. Aujourd’hui, le jeune de 20 ans a réussi à figurer dans le top 5 en patinage individuel hommes avec une note totale de 282,38 points (99,51 points obtenus lors du programme court, 182,87 points au programme libre). Il s’agit d’un record pour un patineur sud-coréen de se hisser dans les cinq premières places aux Olympiades, après la « Reine du patinage » Kim Yuna.Cha est entré sur la patinoire du Palais omnisports de la capitale en 21e position parmi les 24 participants. Malgré sa chute lors de sa première figure, à savoir un quadruple saut et un quadruple saut en boucle piqué, il a conclu sa représentation avec concentration. Il s’est dit satisfait de sa performance en montrant sa détermination pour obtenir une récompense aux prochains JO. Nathan Chen, surnommé « le monstre de saut », a décroché la médaille d’or avec 332,60 points. Les Japonais, Yuma Kagiyama et Shoma Uno, sont montés respectivement sur la deuxième et la troisième marche du podium.Quant à la compétition de skeleton qui a débuté aujourd’hui au Centre national des sports de glisse de Yanqing, Jeong Seung-gi et Yun Sung-bin se sont contentés respectivement du 10e et du 12e rang parmi les 25 athlètes engagés lors des deux premières manches. Jeong a enregistré 2’02’’22 à sa première participation aux JO, et a été plus rapide de 21 centièmes par rapport à son compatriote Yoon (2’02’’43). Ce dernier a été le premier sportif asiatique à avoir décroché une médaille d’or aux JO. C’était il y a quatre ans, à PyeongChang.