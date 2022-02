Photo : YONHAP News

Les nuages présents sur une bonne partie de la péninsule dans la matinée ont disparu au fil de la journée, laissant apparaître un grand soleil. Les températures, négatives dans la moitié nord ce matin, se sont stabilisées autour de 7-8°C dans cette partie du territoire et aux alentours de 11°C dans le Sud.Des valeurs au-dessus des moyennes de saison, confirmant la fin du temps glacial et l’apparition prochaine du printemps.De plus, les derniers avertissements de vague de froid, toujours maintenus dans certaines régions montagneuses de Gangwon, ont été levés.