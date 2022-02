Photo : YONHAP News

Le Kospi remonte doucement mais sûrement. En effet, pour le troisième jour consécutif, l'indice principal de la Bourse de Séoul a clôturé la séance dans le vert. Il finit à 2 771,93 points (+0,11 %). Le Kosdaq, en revanche, poursuit sa pente descendante et termine à 895,68 (-1,63 %).Chose assez rare pour le notifier concernant le marché des changes. Aujourd'hui à 15h30, comme hier à la même heure, l'euro et le dollar s'achètent aux mêmes prix en won. À la clôture des transactions, l’euro s’achète donc 1 366,52 wons et le dollar américain 1 196,50 wons.