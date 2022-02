Berlinale 2022 : « The Novelist’s Film » de Hong Sang-soo en compétition

Photo : YONHAP News

Le Festival international du film de Berlin a débuté jeudi dans la capitale allemande. Sa 72e édition se déroulera jusqu’au 20 février prochain, ce en présentiel, alors que ce rendez-vous cinématographique s’était tenu en distanciel l’an dernier sous l’impact de la crise pandémique du COVID-19. Elle impose un dispositif sanitaire très rigoureux avec une jauge de 50 % dans les salles obscures concernées.Le réalisateur sud-coréen Hong Sang-soo est présent avec son 27e film « The Novelist’s Film », en lice. Ainsi, il est invité pour la troisième année consécutive.En 2020, le compagnon de l’actrice Kim Min-hee a obtenu l'Ours d'argent du meilleur réalisateur avec « La Femme qui s'est enfuie ». Son long-métrage suivant, intitulé « Introduction », a été récompensé de l’Ours d’argent du meilleur scénario l’année dernière.Lors de cette édition, sont invités au total sept films sud-coréens (y compris deux co-productions avec d’autres pays). On compte également « House of Existence », un film d’animation de la jeune réalisatrice Joung Yu-mi, en compétition dans la catégorie des courts-métrages.