Sondage : les deux favoris dans un mouchoir de poche

Photo : YONHAP News

Les deux principaux candidats à la présidentielle sont toujours au coude-à-coude dans la marge d’erreur, selon un nouveau baromètre réalisé pour la KBS. Lee Jae-myung du Minjoo, au pouvoir, et Yoon Suk-yeol, son rival du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la principale force de l’opposition, sont respectivement crédités de 34 % et de 37,7 % des intentions de vote, soit 3,7 points d’écart seulement.Sim Sang-jung du Parti de la justice est pour sa part toujours en cale sèche, à 3 %. De son côté, Ahn Cheol-soo du Parti du peuple a récolté 9 %.Interrogés sur une perspective réelle de victoire, 47,4 % des répondants ont déclaré que Yoon l’emporterait, contre 40,4 % pour Lee. Plus de la moitié des sondés (54,7 %) ont plaidé pour l’alternance politique et 64,7 % d’entre eux pour une candidature unique entre Yoon et Ahn.En ce qui concerne le premier débat télévisé entre les quatre postulants, organisé le 3 février, ils sont 25,8 % à croire que l’ancien gouverneur de Gyeonggi a le mieux tiré son épingle du jeu, contre 24,2 % pour l’ex-procureur général.Le sondage a été effectué, du 7 au 9 février, par l’institut Hankook Research. Pour plus de détails, consultez le site web de la KBS.Par ailleurs, le deuxième affrontement télévisé entre les quatre adversaires se tiendra ce soir entre 20h et 22h. Ils doivent confronter leurs idées et leurs points de vue sur deux thèmes déjà déterminés : la politique en faveur des jeunes et les mesures de lutte contre le COVID-19, ainsi que sur les sujets de leur choix.Les discussions s’annoncent houleuses, en particulier après les récents propos enflammés du candidat du PPP. Dans une interview, celui-ci a promis que s’il était élu, il ouvrirait des enquêtes sur les affaires d’irrégularités, de corruption ou d’abus sous l’administration sortante.