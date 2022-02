COVID-19 : le gouvernement envisage de plafonner le prix des tests rapides antigéniques

Photo : YONHAP News

Pour faire face à la poussée fulgurante du variant Omicron, la Corée du Sud a activé hier son nouveau dispositif sanitaire et médical de riposte à l’épidémie. Le gouvernement a décidé de concentrer ses efforts sur les personnes à haut risque qui ont besoin d’une prévention attentive et d’un suivi intensif en cas de contamination. Ainsi, il accorde une plus grande autonomie aux autres cas positifs et à ceux qui ne sont pas contaminés.Ce changement s’est traduit par une forte hausse des ventes de tests rapides antigéniques. Les habitants étaient nombreux à s’en procurer pour leurs autotests. Or, les offres ne suivaient pas les demandes. Ce qui a fait grimper ses prix, notamment sur Internet.Il fallait y remédier. L’exécutif a organisé, hier, un groupe de travail dédié à ce problème. Et il a décidé d’interdire, dès ce dimanche, les ventes en ligne des kits de tests rapides antigéniques pour les réserver aux pharmacies, aux supérettes ouvertes 24h sur 24, entre autres. Dans le but de lutter contre tout acte commercial déloyal, le gouvernement envisage de fixer le prix plafond d’un test antigénique à l’unité, de limiter le nombre de kits qu’une personne pourra acheter en une fois, et d’ordonner au secteur privé de fabriquer d’urgence ces lots.Par ailleurs, le gouvernement a décidé aujourd’hui de distribuer gratuitement des kits en question une ou deux fois par semaine auprès de 2,16 millions de personnes, par exemple présentes dans les établissements vulnérables, tels que les crèches et les Ehpad. C’est ce qu’a annoncé ce matin le Premier ministre Kim Boo-kyum.Dans ce contexte, un nouveau vaccin anti-COVID-19 sera employé dès lundi prochain, dans un premier temps pour les personnes fragiles, et à partir du 7 mars pour les autres. Il s’agit des doses de vaccin de la firme américaine Novavax qui sont produites localement. Novavax est un vaccin à protéine recombinante employant une technologie similaire à celle déjà utilisée dans les vaccins contre l’hépatite B et la grippe saisonnière. Les autorités sanitaires espèrent que le nouveau sérum pourra rassurer et convaincre ceux qui ne se sont pas encore immunisés en craignant les effets secondaires des vaccins à ARN messager.Côté bilan, le pays a enregistré 53 926 cas positifs supplémentaires en 24 heures, soit un chiffre restant au-dessus du seuil des 50 000 infectés pour le deuxième jour consécutif. Quant au nombre de patients dans un état grave ou critique, il s’établit à 271, soit une baisse de 11 malades en un jour. Il déplore 49 nouveaux décès, ce qui porte le taux de létalité à 0,57 %. Dans tout le pays, 177 014 infectés se soignent à leur domicile. Les lits en soins intensifs sont occupés à 19,1 %.