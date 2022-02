Le NYPD enquête sur l’agression d’un diplomate sud-coréen

Photo : YONHAP News

Le département de la police de New York (NYPD) a déclaré qu’il menait une enquête rapide et approfondie sur un acte de violence dont la victime est un diplomate occupant un poste dans la mission permanente de la Corée du Sud auprès des Nations unies.Le NYPD l’a confirmé, jeudi, au Consulat général de Corée du Sud à New York. Selon des sources diplomatiques et des médias locaux, un homme non identifié a brusquement frappé, sans aucune revendication, le diplomate quinquagénaire qui attendait un taxi aux alentours de 20h, mercredi soir, près de Korean Town à Manhattan. L’agresseur a aussitôt pris la fuite et n’est, à ce jour, pas encore arrêté.La victime a été soignée à l’hôpital et elle se rétablit actuellement à son domicile. Le NYPD n’a pas classé cette affaire comme un crime de haine. Cependant, une fois le suspect arrêté, la police effectuera une investigation sur le motif de l’agression pour déterminer s’il s’agit d’un acte raciste.Selon ce département newyorkais, le nombre de crimes haineux à l’encontre des Asiatiques a augmenté à dans cette ville, passant de 28 cas à 131 entre 2020 et 2021.