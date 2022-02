Missiles nord-coréens : discussion entre les négociateurs nucléaires sud-coréen, américain et japonais

Photo : YONHAP News

Les dernières provocations balistiques de Pyongyang font l’objet des concertations entres les négociateurs nucléaires sud-coréen, américain et japonais qui ont tenu, hier, une réunion à Honolulu sur l’archipel de Hawaï.Le représentant sud-coréen a exprimé son inquiétude lorsqu’il a rencontré des journalistes devant la salle de réunion. Noh Kyu-duk a estimé la situation dans la péninsule coréenne « sérieuse » suite aux paroles et actes nord-coréens lancés depuis la fin de l’année dernière. Et d’ajouter qu’il discuterait, avec ses homologues américain et japonais, des mesures incitant le royaume ermite à revenir à la table de négociations. Au sujet de savoir si la proposition de Séoul de déclarer officiellement la fin de la guerre de Corée serait à l’ordre du jour, Noh a répondu qu’il faudrait évaluer si une telle initiative pourrait produire l’effet escompté dans la situation actuelle.Quant aux négociateurs nucléaires américain et japonais, Sung Kim et Takehiro Funakoshi, ils ont préféré entrer dans la salle de réunion sans évoquer les dossiers d’actualité.A l’issue de cette rencontre, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a publié cet après-midi un communiqué de presse. Selon ce texte, les trois négociateurs ont partagé leur analyse de la situation actuelle dans la péninsule coréenne, et ils ont appelé Pyongyang à cesser tout acte alimentant les tensions et à revenir au plus vite sur la voie du dialogue et de la diplomatie. D’après le ministère, Séoul, Washington et Tokyo ont réaffirmé l’importance de la coopération trilatérale ainsi que l’intention de collaborer étroitement pour obtenir des avancées effectives dans la politique visant à dénucléariser complètement la péninsule coréenne et à y installer une paix permanente.Ce rendez-vous a eu lieu en amont de la réunion des ministres des Affaires étrangères des trois pays. Chung Eui-yong, Antony Blinken et Yoshimasa Hayashi se retrouveront demain dans la même ville d’Hawaï, soit une première en quatre mois depuis leur rencontre en marge de l’Assemblée générale des Nations unies à New York en septembre dernier. Ils se pencheront sur la montée de la menace nord-coréenne et échangeront sur les moyens de coopérer pour relancer le processus de paix dans la péninsule coréenne.