EIU : la Corée du Sud a le statut de « démocratie complète »

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a gagné sept places dans le classement mondial des pays par indice de démocratie. Elle se hisse ainsi au 16e rang parmi un total de 167 Etats passés en revue.Selon cette étude de l’Economist Intelligence Unit (EIU), la division de recherche et d’analyse de l’hebdomadaire britannique The Economist, publiée hier, l’an dernier, le pays du Matin clair a obtenu 8,16, contre 8,01 en 2020 sur une échelle allant de 0 à 10. Il passe ainsi de statut de « démocratie défaillante » à « démocratie complète ».L’EIU mène des observations depuis 2006 sur la base de différents critères regroupés en cinq catégories, dont le processus électoral et la participation ou la culture politiques.Quant à la Corée du Nord, elle est remontée de deux places pour devenir la 165e nation de la liste, devant la Birmanie et l’Afghanistan. Le royaume ermite perd ainsi sa couronne de pays le moins démocratique du monde pour la première fois.