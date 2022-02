La Corée du Sud retrouve le top 30 du classement FIFA

Photo : YONHAP News

Bonne nouvelle pour le football sud-coréen. Pour la première fois depuis octobre 2012, les guerriers de Taegeuk intègrent le top 30 du dernier classement mondial de la FIFA, publié hier. De fait, ils occupent désormais la 29e position, quatre places et 15,61 points de plus qu’en décembre.Une belle progression enregistrée grâce aux quatre victoires en autant de rencontres, disputées en ce début d’année. En janvier, les hommes de Paulo Bento se sont imposés face à l’Islande et à la Moldavie en match amical et au Liban dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Et le 1er février, ils ont battu leurs adversaires syriens et se sont qualifiés pour la phase finale du Mondial.L’équipe de Corée du Sud va désormais patienter jusqu’au tirage au sort, prévu le 1er avril, pour connaître ses adversaires au Qatar. Elle espère hériter d’un groupe plus clément que lors de la dernière édition.