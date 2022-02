Patinage de vitesse sur piste courte : la Corée du Sud et la Hongrie font front commun aux décisions arbitrales

Photo : YONHAP News

Le Comité olympique et des sports de Corée (KSOC) a déclaré aujourd’hui mener une coopération avec son homologue hongrois afin de discuter des mesures de réponse aux décisions jugées partiales lors des épreuves de short-track des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Les présidents du KSOC et de la délégation des sportifs sud-coréens avaient envoyé au lendemain des faits, le 8 février, une lettre de contestation à l'Union internationale de patinage (ISU) et au Comité international olympique (CIO).Pour rappel, les patineurs sud-coréens, Hwang Dae-heon et Lee June-seo, ont été éliminés lors des demi-finales de patinage de vitesse sur piste courte 1 000m hommes, tenues le 7 février. Ils ont franchi la ligne d’arrivée, respectivement en première et en deuxième position dans leur groupe. Ils ont été disqualifiés pour un manquement aux règles, peu évident sur les images. Leurs places ont été finalement attribuées à deux Chinois et ces derniers ont donc obtenu leur ticket pour la finale. Shaolin Sandor Liu, patineur hongrois, qui est arrivé en tête lors de la finale dans cette même discipline, a reçu un carton jaune et a dû céder les médailles d’or et d’argent aux athlètes de l’empire du Milieu.Ce soir, les compétitions de patinage de vitesse sur piste courte se poursuivent. Dès 19h, heure locale, Lee Yu-bin et Choi Min-jeong participeront aux quarts de finale du 1 000m femmes, tout en ambitionnant de monter sur le podium. Quant aux hommes, cinq patineurs, dont Lee Jun-seo et Hwang Dae-heon, prendront part aux demi-finales du relais 5 000m.