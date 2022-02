Grippe aviaire : identification du 40e cas de cet hiver

Photo : YONHAP News

Un nouveau cas de grippe aviaire hautement pathogène a été confirmé hier dans une ferme de poules pondeuses à Asan dans la province de Chungcheong du Sud. C’est ce qu’a déclaré hier la cellule de crise chargée de lutter contre cette épizootie.Il s’agit de la 40e ferme d’élevage sud-coréenne frappée par cette infection virale depuis le début de cet hiver, à savoir le 8 novembre dernier. Cette fois, elle a touché environ 290 000 poules. Les autorités compétentes ont pris les mesures sanitaires nécessaires sur place, telles que l’abattage des volailles et l’enquête épidémiologique.Comme cette influenza ne cesse de se propager dans ces lieux aussi bien que dans le milieu sauvage, les autorités avaient proclamé cette semaine, jusqu’à ce dimanche, une période de désinfection intensive sur tout le territoire. Elles ont demandé aux aviculteurs d’aseptiser leur exploitation entre 14h et 15h chaque jour durant cette période, et de les alerter immédiatement lorsque des symptômes suspicieux comme la hausse de taux de mortalité ou la baisse du taux de ponte sont observés.