Guerre de Corée : nouvelle identification d’une dépouille de soldat à Yanggu

Photo : YONHAP News

Un soldat inconnu, tué pendant la guerre de Corée, vient d’être identifié alors que ses dépouilles ont été découvertes en 2010 sur un site frontalier à Yanggu dans la province de Gangwon. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le ministère de la Défense.Ce soldat mort pour la patrie est le sergent-chef Lee Woo-seo. Né en 1924 à Seosan dans le sud-ouest du pays, il a travaillé comme paysan avant d’entrer dans l’armée en mai 1951. Intégrant le 8e régiment de la 7e division de l’armée de Terre, il avait participé à la guerre de Corée. Sa mort aurait eu lieu pendant le combat au mont Baekseok, qui a duré du 1er août au 1er octobre 1951.Lee a quitté son village natal pour gagner de l’argent dans une grande ville. Sa famille était émue d’avoir retrouvé son corps d’autant plus qu’elle ignorait qu’il s’était engagé dans l’armée. Elle a remercié tous ceux qui ont contribué à cette identification via les fouilles, l’enquête de voisinage, le prélèvement d’ADN et l’analyse génétique.Le ministère a réussi à identifier 16 soldats morts sur le champ de bataille au mont Baekseok à Yanggu, soit le nombre le plus élevé pour un site de combat dans le pays. Selon lui, plus de 10 000 militaires sont toujours non identifiées parmi les cadavres découverts, ce faute d’échantillons d'ADN et de membres de la famille disponibles.