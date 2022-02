Météo : retour des particules fines et temps nuageux ce weekend

Photo : YONHAP News

Les températures s’adoucissent jour après jour et les regards sont désormais tournés sur la qualité de l’air. En effet, suite au réchauffement du climat cette semaine, la concentration de particules fines a nettement augmenté, et devrait s’intensifier ce weekend.Ce matin, le soleil resplendissait sur toute la péninsule, camouflé légèrement par les poussières fines, avant de disparaître derrière les nuages. Malgré cela, le temps était presque agréable cet après-midi avec une moyenne nationale de 10°C.Le ciel sera toujours grisonnant ce weekend et les températures seront semblables à celles d’aujourd’hui. La pluie, voire même la neige, feront leur apparition dimanche dans le quart sud-est, sur la côte est et sur l’île méridionale de Jeju.