L’institut Roi Sejong et le KOSIS coopèrent pour promouvoir la culture coréenne

Photo : YONHAP News

Afin d’élargir la diffusion de la langue et la culture coréennes, la Fondation de l'institut Roi Sejong (KSIF) va lancer un projet de coopération avec le Service coréen de la culture et de l’information (KOCIS), qui assure la promotion de la Corée du Sud à l’étranger.Le KSIF, l’équivalent sud-coréen de celle des Alliances françaises, fournira divers contenus culturels de sa plateforme d’apprentissage en ligne « Nuri Sejonghakdang » au magazine « KOREA » publié par le KOCIS.Il s’agit de présenter au plus grand nombre d’étrangers les contenus populaires tels que les webtoons dédiés à la cuisine coréenne, comme la grillade de poitrine de porc, le poulet grillé épicé, ou encore la galette à la ciboulette et aux fruits de mer.« KOREA » est l’un des principaux périodiques présentant la culture sud-coréenne à l’étranger. Chaque mois, le magazine présente des thèmes variés de la culture, de l’art, de la cuisine, du tourisme du pays du Matin clair. Et il est distribué auprès des établissements et individus étrangers jugés importants.