Patinage de vitesse : Cha Min-kyu rajoute une médaille d’argent au compteur de la Corée du Sud

A Pékin où se déroulent les Jeux Olympiques d’hiver, Cha Min-kyu a rajouté une nouvelle médaille au compteur de la Corée du Sud.Le patineur sud-coréen a décroché ce soir l’argent en patinage de vitesse 500m messieurs à l’Anneau national de patinage de vitesse de Pékin, avec un temps de 34"39. Ce dernier, rappelons-le, était déjà monté sur la deuxième marche du podium sur cette distance, il y a quatre ans, à PyeongChang.C’est son adversaire chinois Gao Tingyu qui touché le graal, avec un record olympique de 34"32. Et le métal le moins précieux est revenu à Wataru Morishige qui représente le Japon (34"50).Avec l’obtention de cette nouvelle récompense, le pays du Matin clair compte au total une médaille d’or, deux d’argent et une de bronze et se positionne ainsi au 15e rang du classement général. La première place est occupée par l’Allemagne.