Patinage de vitesse sur piste courte relais 3 000m : les sud-Coréennes décrochent l’argent

Photo : YONHAP News

Aux JO d'hiver de Pékin 2022, l’équipe sud-coréenne de patinage de vitesse sur piste courte a remporté la médaille d’argent en finale du relais 3 000m dames, qui s'est déroulée ce soir au Palais omnisports de la capitale.Choi Min-jeong, Lee Yu-bin, Kim A-lang et Seo Whi-min ont mis 4’03’’627 pour finir la course. Il a fallu 4’03’’409 pour leurs adversaires néerlandaises, qui montent ainsi sur la plus haute marche du podium. Et ce sont les Chinoises qui repartent avec le métal le moins précieux (4’03’’863). Rappelons que lors des deux dernières éditions, à Sotchi et à PyeongChang, les patineuses de la Corée du Sud avaient gagné l’or dans cette épreuve.Les fans de « la princesse des glaces », c’est ainsi qu’on surnomme Choi ici, terminent leur dimanche aux anges puisque leur star bien aimée est devenue double médaillée en Chine. Cette dernière, rappelons-le, avait déjà décroché l’argent avant-hier aux 1 000m femmes. Elle ambitionne désormais de gagner le 16 février, mercredi prochain donc, le 1500m.Un peu plus tôt, le rêve de Hwang Dae-heon, de glaner lui aussi sa deuxième médaille dans l’empire du Milieu, n’a pas pu se réaliser. Ce dernier, qui avait touché le graal en patinage de vitesse sur piste courte 1 500m messieurs mercredi, a reçu une pénalité lors des demi-finales du 500m.Avec la nouvelle récompense des guerrières de Taegeuk, le pays du Matin clair compte au total une médaille d’or, trois d’argent et une de bronze et se maintient au 15e rang du classement général. La première place est occupée par la Norvège. Elle est suivie par l’Allemagne et le Pays-Bas.