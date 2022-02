Ahn Cheol-soo propose une coalition à Yoon Suk-yeol

Photo : YONHAP News

Le candidat du Parti du peuple à la présidentielle, Ahn Cheol-soo, a proposé hier à Yoon Suk-yeol de s’allier pour l’union de l'opposition. Il a fait part de cette volonté lors d’une conférence de presse sur YouTube, après s’être inscrit sur la liste électorale.Selon l’ancien médecin et homme d’affaires, il est difficile pour un seul prétendant de réaliser à la fois l’alternance politique et la cohésion sociale. Et même si l'un d’entre eux remporte le scrutin de justesse, il se confrontera à un tas d’obstacles dans sa démarche politique.Afin d’assurer une victoire écrasante, Ahn espère recourir à un sondage d’opinion basé sur la compétence et la pertinence des candidats. Cette méthode a déjà été employée lorsqu’il avait renoncé à la course à la mairie de Séoul pour soutenir Oh Se-hoon, élu.Le fondateur de la société informatique AhnLab a affirmé que le choix appartenait désormais à Yoon et sa formation, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la première force conservatrice.L’ancien procureur général, lui, ne semble pas très emballé par cette offre. Il a indiqué, un peu plus tard, devant des journalistes, qu’il y réfléchirait, mais que certains points ne le satisfaisaient pas. Il a cependant vu d’un bon œil que son rival centriste fasse une telle proposition pour la cause politique.Le PPP, quant à lui, craint que cette enquête auprès des citoyens risque au contraire de diviser le camp d’opposition et que les partisans du Minjoo, parti au pouvoir, essayent de manipuler le résultat.Le candidat de la formation présidentielle, Lee Jae-myung, n’a pas clairement exprimé son avis en expliquant simplement qu’il était temps de se diriger vers l’avenir, centré sur le peuple. Quant à Sim Sang-jung du Parti de la justice, elle a regretté la décision d’Ahn qui avait jugé autrefois que l’alternance du pouvoir entre deux formations importantes n’avait pas grand sens.