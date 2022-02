Samsung Electronics, première entreprise plébiscitée par des chercheurs d’emploi

Photo : YONHAP News

La grande entreprise que les demandeurs d’emploi souhaitent le plus intégrer en Corée du Sud se révèle être Samsung Electronics avec 20,7 % des votes. Ce résultat se réfère à un sondage récemment mené par Saramin, un pôle d’emploi numérique, auprès de 2 264 adultes.Kakao et Naver, deux géants d’Internet, sont classés au deuxième et au troisième rang avec respectivement 12,6 % et 8,2 % des voix. Viennent ensuite, Hyundai Motor Company, CJ CheilJedang, Kepco et LG Corp.Un quart des sondés ont fait leur choix suivant le niveau de rémunération, à savoir 25,7 %. Ils ont pris en compte également, dans l’ordre, le système de bien-être des employés (19,6 %), la vision et le potentiel des sociétés (17,8 %), la stabilité d’emploi (14,3 %), ou encore l’image et la notoriété des entreprises (5,4 %), entre autres.