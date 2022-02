Les chefs de la diplomatie sud-coréenne, américaine et japonaise appellent Pyongyang à revenir au dialogue

Photo : YONHAP News

Les ministres sud-coréen, américain et japonais des Affaires étrangères se sont rencontrés, samedi, à Hawaï. Ils ont appelé la Corée du Nord à reprendre le dialogue sous peu, en condamnant ses récentes provocations balistiques.Les chefs de la diplomatie des trois nations se sont notamment penchés sur le dossier nord-coréen, tels que les récents lancements de missiles. Dans leur communiqué conjoint, ils ont exprimé leur profonde préoccupation sur ces derniers tirs qui engendrent, selon eux, l’instabilité dans la région.Le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, a notamment dénoncé « la provocation » du pays communiste en condamnant ses récents tests balistiques et la violation des résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu.Cependant, les trois hommes ont souligné que la porte au dialogue, sans condition préalable, restait toujours ouverte en affirmant que leurs pays n’ont aucune intention hostile envers le régime de Kim Jong-un. Ils ont ainsi réaffirmé leur priorité pour les efforts diplomatiques basés sur le renforcement de la coopération sécuritaire entre eux.D’après le ministre sud-coréen Chung Eui-yong, ils ont constaté de nouveau l’importance de la démarche diplomatique et du dialogue avec Pyongyang et discuté sur les différents moyens à mettre en place dans cette perspective.Parallèlement à cette rencontre trilatérale, Chung a eu son premier tête-à-tête avec son homologue nippon, Yoshimasa Hayashi. A cette occasion, ils ont réaffirmé la position de leur pays sur des sujets sensibles, tels que le travail forcé des Coréens pendant l’occupation japonaise et la tentative de Tokyo d’inscrire la mine de Sado au patrimoine mondial de l’Unesco.Les trois hauts diplomates ont également décidé de coopérer pour inciter la Russie à s’abstenir d’envenimer les tensions vis-à-vis de l’Ukraine en se mettant d’accord sur la marche à suivre, notamment d’afficher une position commune face aux différents dossiers internationaux.