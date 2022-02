Entrée en vigueur de l’interdiction de voyage en Ukraine : 280 sud-Coréens restent sur place

Photo : YONHAP News

Environ 280 ressortissants du pays du Matin clair se trouveraient en Ukraine aujourd’hui, un jour après l'entrée en vigueur de l'interdiction de voyager dans ce pays.Pour rappel, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a lancé, vendredi dernier, une alerte voyage de niveau 4, le plus élevé de son système. Il s’agit de l’interdiction pure et simple des voyages dans toutes les régions de l'Ukraine. Un responsable du ministère a déclaré qu'à 10 heures aujourd’hui, 281 sud-Coréens y seraient toujours, soit 25 de moins qu’hier. Le chiffre était de 341 vendredi soir, lorsque cette mise en garde a été émise.Le diplomate a indiqué qu'une centaine de sud-Coréens supplémentaires devraient quitter ce territoire au cours des deux prochains jours.En vertu de l'interdiction de voyager, les personnes qui ne s’y soumettent pas peuvent être sanctionnées par la loi et celles qui souhaitent se rendre dans cette région doivent demander une autorisation.Entre-temps, un groupe de travail gouvernemental dirigé par le vice-ministre des Affaires étrangères, Choi Jong-moon, s'est réuni pour la deuxième fois, hier, afin d'examiner les mesures visant à soutenir l'évacuation et à protéger les entreprises sud-coréennes présentes en Ukraine.