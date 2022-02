COVID-19 : la campagne de la 4e dose sera lancée pour les personnes à haut risque

Photo : YONHAP News

Le COVID-19 continue de se propager en Corée du Sud. Ces dernières 24 heures, 54 619 nouvelles infections ont été recensées. Le chiffre a décuplé depuis que le variant Omicron est devenu dominant dans le pays, fin janvier. Le nombre de patients en état critique s’est élevé à 306 et celui de décès a progressé de 21. La proportion des citoyens infectés âgés de plus de 60 ans poursuit sa croissance pour atteindre 11,7 % contre 8 % il y a trois semaines.Face à cette flambée, le gouvernement prévoit l’injection d’une quatrième dose de vaccin, à partir d’aujourd’hui, auprès de 1,3 million d’individus souffrant d’un déficit immunitaire et 500 000 résidents et employés des Ehpad.Afin d’endiguer cette mutation hautement contagieuse, mais qui provoque moins de cas graves, le siège central de la lutte contre la pandémie envisage de se concentrer sur le traitement des patients les plus vulnérables soignés à domicile. Désormais, 674 établissements médicaux sont capables de surveiller jusqu’à 200 000 individus.En ce qui concerne les malades à symptômes bénins, 4 400 cabinets médicaux locaux fournissent des consultations téléphoniques et des prescriptions à distance. Les autorités sanitaires distribueront 30 millions de kits d’autotest sur le marché d’ici la fin du mois pour qu’il n’y ait pas de pénurie comme le craignent certains.Par ailleurs, le vaccin de la firme américaine Novavax sera disponible à compter d’aujourd’hui auprès des adultes qui n’ont reçu aucune dose jusqu’à présent, ainsi que des personnes à haut risque, telles que les individus hospitalisés et ceux souffrant d’un handicap grave. Les citoyens qui se sont fait inoculés le sérum d’un autre laboratoire peuvent toujours en recevoir après l’autorisation d’un médecin.