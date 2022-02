Le président Moon déclare être fier des patineuses qui ont offert de la joie aux sud-Coréens

Photo : YONHAP News

Le président de la République a envoyé un message de félicitations à chaque membre de l’équipe féminine de patinage de vitesse sur piste courte, qui a remporté hier une médaille d’argent en finale du relais 3 000m dames, aux JO d’hiver de Pékin.Choi Min-jeong, Lee Yu-bin, Kim A-lang et Seo Whi-min ont mis 4’03’’627 pour finir la course. Il a fallu 4’03’’409 pour les Néerlandaises, qui sont montées sur la plus haute marche du podium. Et le métal le moins précieux est revenu à leurs adversaires chinoises (4’03’’863).Tout en rappelant que les patineuses sud-coréennes ont décroché des médailles dans cette épreuve pour la troisième édition de suite – leurs aînées avaient empoché l’or à Sotchi et à PyeongChang – le chef de l’Etat s’est dit très fier d’elles. Selon lui, Kim, en tant que grande sœur, a dirigé ses collègues avec son sourire d’ange. La double médaillée Choi a, pour sa part, fait preuve d’esprit d’équipe et a donné de l’émotion auprès des citoyens. Quant à Lee, la cadette de PyeongChang est devenue une as à Pékin. Et enfin, Seo, qui a participé pour la première fois de sa carrière aux Olympiades, a montré un grand dévouement pour ses partenaires et a accompli un exploit.Le locataire de la Cheongwadae n’a pas oublié d’ajouter qu’il continuerait d’encourager leurs prochains défis avec ses compatriotes.Hier soir, l’équipe féminine de short-track n’était pas la seule à partir à la course aux médailles. Tout comme Choi Min-jeong, Hwang Dae-heon ambitionnait lui aussi de glaner sa deuxième médaille dans l’empire du Milieu, mais en vain. Ce dernier, qui avait touché le graal en patinage de vitesse sur piste courte 1 500m messieurs, mercredi dernier, a reçu une pénalité lors des demi-finales du 500m. Kim Min-sun, qui rêvait quant à elle de monter sur le podium en patinage de vitesse 500m dames, a dû se contenter de la 7e position.