Les étrangers sont devenus plus friands de la hallyu

Photo : YONHAP News

La hallyu, la vague culturelle coréenne, gagne de plus en plus de terrain dans le monde. Les contenus « made in Korea » pèsent 27,4 % de l’ensemble de la culture consommée par les étrangers l’année dernière, soit une hausse de 5,9 points sur un an. C’est ce que nous apprend un sondage mené en novembre dernier par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et la Fondation coréenne pour les échanges culturels internationaux (KOFICE), auprès de 8 500 personnes de 18 pays.Le domaine le plus plébiscité était la beauté avec 31,7 %. Viennent ensuite les séries télévisées et la mode vestimentaire. La plupart des secteurs ont connu une hausse, notamment les webtoon, ces BD en ligne coréennes, et la nourriture.Les interrogés ont déclaré avoir visionné, depuis le début de la pandémie, davantage de contenus audiovisuels comme les feuilletons, les films et les émissions de divertissement.BTS a occupé le trône des musiciens les plus populaires tandis que parmi les acteurs, Lee Min-ho s’est hissé en tête. Du côté des dramas et des films, « Squid Game » et « Parasite » étaient respectivement les plus appréciés.Par ailleurs, l’essor de la culture du pays du Matin clair semble avoir donné une meilleure image à ces produits. 40 % des sondés ont l’intention d’acheter des marques sud-coréennes bien que celles-ci soient peu connues.