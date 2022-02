La Corée du Nord fête en grande pompe le 80e anniversaire de Kim Jong-il

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a organisé différents événements pour célébrer le 80e anniversaire de Kim Jong-il, le prédécesseur et père de l’actuel dirigeant Kim Jong-un.L’agence de presse du pays communiste, la KCNA, les a relayés aujourd’hui, à deux jours de l’anniversaire qui tombe après-demain.Tout d’abord, le Festival artistique du peuple a été tenu dans plusieurs théâtres et monuments situés à Pyongyang. C’est la première fois que le régime organise ces festivités pour cette occasion. Un spectacle de gymnastique aquatique a également eu lieu dans la capitale.Enfin, en Russie, un rassemblement commémoratif s’est tenu mercredi dernier en réunissant des responsables du gouvernement, du Parlement et des associations russes pro-Pyongyang, ainsi que de l’ambassadeur de la Corée du Nord à Moscou.