Lee Jae-myung met en avant l’union nationale, le PPP demande à Ahn Cheol-soo de revoir sa manière de procéder

Photo : YONHAP News

Le candidat du Minjoo, le parti au pouvoir, à la présidentielle s’est rendu ce matin au cimetière national de Séoul. Il a visité pour la première fois les tombes des anciens présidents controversés, Syng-man Rhee et Park Chung-hee. Lee Jae-myung en a profité pour souligner l’union nationale en affirmant que l’Histoire avait deux facettes et qu’il fallait la percevoir dans l’aspect de l’intérêt du pays plutôt que de la juger par une valeur personnelle. Plus tard, lors d’une conférence de presse, il s’est engagé à transformer la crise en une occasion pour relancer l’économie, reposant sur le consentement du peuple uni.Dans le camp d’en face, le Parti du pouvoir du peuple (PPP) a incité Ahn Cheol-soo du Parti du peuple, qui lui a proposé hier une candidature unique, de revenir sur la méthode suggérée, à savoir le sondage d’opinion. Selon la première force d’opposition, cette enquête étant ouverte à tous les citoyens, le résultat risque d’être altéré par ses détracteurs, et cette question peut susciter un débat futile. Son candidat, Yoon Suk-yeol, recueillera les avis sur ce sujet lors de la réunion générale des députés prévue cet après-midi.Toutefois, le Parti du peuple a campé sur sa position en indiquant qu’il n’y a aucune raison de refuser cette offre, et si le PPP ne tire pas de conclusion dans les deux ou trois jours, il devra considérer cela comme une réponse négative.Sim Sang-jung du Parti de la justice a trouvé la proposition d’Ahn décevante, lui qui avait partagé auparavant son ambition de mettre un terme au bipartisme du pays.