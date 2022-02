Crise ukrainienne : Moon Jae-in dirige une réunion sur la sécurité économique

Photo : YONHAP News

Le président de la République a souligné l’importance de faire face promptement à la montée des tensions en Ukraine. Il a fait part de cette volonté cet après-midi lors d’une réunion stratégique sur la sécurité économique à la Maison bleue, qu’il a présidée pour la première fois depuis sa fondation en octobre dernier.Moon Jae-in a ordonné l’élaboration des dispositifs pour répondre aux éventuelles répercussions de ce conflit international sur l’économie sud-coréenne et le marché des finances, notamment la chaîne d’approvisionnement de l’énergie, des matériaux bruts et des céréales. Il a également réclamé de fournir le soutien aux entreprises exportatrices et celles installées dans ce pays d’Europe, tout en assurant une évacuation des ressortissants sud-coréens en sécurité.Le gouvernement estime que la Corée du Sud ne subira pas de grands impacts d’autant que son volume d’échanges avec la Russie et l’Ukraine, ainsi que le montant exposé à risque dans le secteur financier ne sont pas importants. Toutefois, il n’a pas écarté la possibilité que l’instabilité des circonstances affecte l’économie en général en cas d’aggravation de la situation.Cette réunion ministérielle, avec à sa tête le vice-Premier ministre à l'Economie Hong Nam-ki, a été fondée dans le but d’examiner les enjeux internationaux susceptibles à la fois des risques en termes de sécurité et d’économie.