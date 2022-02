Les électeurs atteints du COVID-19 peuvent voter pour la présidentielle

Photo : YONHAP News

Les citoyens contaminés au COVID-19 et ceux placés en quarantaine pourront aller aux urnes pour l’élection présidentielle, le 9 mars prochain. Cet amendement vient d’être adopté lors de la session plénière de l’Assemblée nationale.A condition d’obtenir à l’avance l’autorisation, ils peuvent participer au vote entre 18h et 19h30, à la suite de l’horaire destiné aux autres électeurs. Selon la révision de la loi sur les élections publiques, le gouvernement et les administrations locales leur fourniront des moyens de transport, et les habitants dans les régions rurales pourront exercer leur droit civique même avant 18h.Cet après-midi, un texte amendé consistant à verser une subvention aux partis politiques recommandant un jeune candidat, âgé de moins de 38 ans, dans les fonctions publiques comme par exemple député, a également été entériné.Par ailleurs, le projet d’additif au budget visant à soutenir les petits commerçants frappés par la crise sanitaire n’a finalement pas été déposé au Parlement, en raison du bras de fer entre la majorité et l’opposition.