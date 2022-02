La Bourse de Séoul commence la semaine dans le dur

Photo : YONHAP News

Les indices boursiers sud-coréens démarrent la semaine dans le dur. A la clôture de la séance, le Kospi est à 2 704,48 points (-1,57 %) en raison d’une crainte provoquée par la crise ukrainienne. Le Kosdaq, quant à lui, dégringole à 852,79 points (-2,81 %).Sur le marché des changes, le won sud-coréen se renforce face à la monnaie européenne et au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 351,66 wons (-12,11 wons) et le dollar américain 1 191,1 wons (-7,4 wons).Par ailleurs, selon les données sur les tendances des marchés financiers et de changes internationaux, publiées aujourd'hui par la Banque de Corée (BOK), les étrangers ont vendu pour 6 751 milliards de wons d'actions nationales cotées en janvier, se transformant en une sortie nette pour la première fois en un mois.