Photo : YONHAP News

Après un temps nuageux sur la totalité du territoire, la pluie a fait son apparition en milieu d’après-midi. La moitié nord a ainsi assisté à de fortes averses, et certaines de ces régions auront même le droit à de la neige. En effet, jusqu’à 10cm sont attendus dans la pointe nord-est et moins de 1cm devrait tomber à Séoul, ce soir. Ces chutes de neige entraîneront une forte baisse des températures dans la soirée ainsi que demain.Ce matin, le thermomètre avoisinait les 0°C sur la péninsule. Il était sensiblement plus élevé à Busan et sur l’île de Jeju, avec respectivement 5°C et 7°C. Le mercure a ensuite grimpé au-delà des 10°C sur quasiment tout le pays. Séoul fait partie des exceptions, et a plafonné à 7°C.