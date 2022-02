Curling : la Corée du Sud bat le Japon et ranime ses espoirs de médaille

Photo : YONHAP News

L'équipe féminine de Corée du Sud de curling vient de raviver l’espoir de se qualifier pour les demi-finales. Elle s'est imposée 10 à 5 face à l’équipe japonaise lors de la 8e session du tour préliminaire, hier au Centre aquatique nationale de Pékin.La capitaine de « Team Kim » a obtenu trois points en réalisant un double take-out lors de la troisième manche, alors que le score était de 1 à 2 en faveur du Japon avant celle-ci. A la fin de la neuvième manche, la Corée du Sud menait 10-5, poussant l’équipe nippone à renoncer à la dixième et dernière manche, acceptant sa défaite.Grâce à cette victoire, le pays du Matin clair affiche désormais trois succès et autant de revers, et est à égalité en cinquième position avec la Grande-Bretagne et le Canada. L’équipe sud-coréenne devra remporter ses trois matches restants si elle veut valider son billet pour les demi-finales. Prochaines rencontres demain contre la Suisse puis le Danemark.