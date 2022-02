Début de la campagne officielle pour le scrutin présidentiel

Photo : YONHAP News

Présidentielle 2022, c’est parti ! L’inscription des candidats s’est achevée hier. Dès aujourd’hui, la campagne officielle a commencé pour une durée de 22 jours jusqu’au 8 mars, la veille du scrutin.En tout 14 candidats sont à battre le pavé pour faire valoir leurs programmes et pour attirer les sympathies de l’électorat. Les partis politiques de seuls quatre d’entre eux sont représentés à l’Assemblée nationale.Les règles de la campagne sont strictement encadrées. Les prétendants pour la course à la Cheongwadae, de la majorité comme de l’opposition, peuvent par exemple porter une écharpe sur l’épaule ou un badge, donner un discours au mégaphone dans les rues. Les banderoles sont elles aussi autorisées.Non seulement les candidats, mais aussi leurs époux ou épouses, leurs parents ou leurs enfants et leurs assistants de campagne qui accompagnent les postulants ont tous droit de distribuer une carte de visite électorale.Les outils de publicité de presse écrite et audiovisuelle ainsi que les prises de parole à la télé et à la radio sont aussi possibles, tout comme les SMS et les emails.Les électeurs peuvent eux aussi lancer un appel au soutien à un candidat ou à un parti en particulier, verbalement comme par téléphone, jusqu’à la veille du vote.