COVID-19 : l’exécutif étudie la fin du traçage par QR code des cas contacts

Photo : YONHAP News

Le gouvernement étudie la suspension du traçage par QR code des contacts des personnes positives au COVID-19, un système mis en place pour lutter contre l’épidémie. Une annonce faite hier par la patronne de l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA).Lors d’une émission spéciale de la KBS, consacrée au coronavirus, Jeong Eun-kyeong a jugé nécessaire de ne plus recourir à cet outil numérique utilisé pour identifier les cas contacts dans les lieux recevant du public. Elle a pourtant plaidé pour le maintien des QR codes permettant d’assurer la traçabilité des vaccins et des étapes de l’inoculation du sérum. Et d’ajouter envisager donc la séparation des deux systèmes.Cette annonce intervient, alors que beaucoup d’experts reviennent sur l’utilité du dispositif en question. D’autant plus que les autorités ont réajusté leur réaction à la pandémie pour se concentrer désormais sur les personnes à haut risque et vulnérables face à la montée en puissance du variant Omicron, à la place des mesures dites 3T, à savoir le test, le traçage et le traitement. C’est en tout cas la première fois que l’idée d’abandonner le suivi digital est évoquée.Egalement dans la même émission, le Premier ministre a quant à lui laissé entrevoir l’allègement des mesures de distanciation sociale, si possible, dès la semaine prochaine. De fait, Kim Boo-kyum a affirmé que le gouvernement avait le devoir de répondre à l’appel désespérant des commerces indépendants en grande difficulté dans le sillage des restrictions sanitaires.Côté bilan quotidien, ce mardi, 57 177 nouveaux cas positifs ont été répertoriés. Le chiffre reste supérieur à 50 000 pour le sixième jour consécutif. Le nombre de malades victimes de formes graves et celui de décès ont eux aussi progressé, de huit et de 61 sur une journée.Quelque 246 000 patients dits légers sont traités à domicile. A noter aussi que dès aujourd’hui, les kits d’autotest sont également disponibles dans les supérettes ouvertes 24 heures sur 24.Les autorités sanitaires ont par ailleurs annoncé autoriser toutes les pharmacies de proximité à délivrer les pilules anti-COVID et les autres médicaments prescrits pour les contaminés et pour leurs livraisons rapides.