COVID-19 : la Corée du Sud propose son aide pour la vaccination dans les pays asiatiques en développement

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud va s’efforcer d’augmenter le taux de vaccination dans les pays en développement en Asie. C’est ce qu’a fait savoir hier le deuxième vice-ministre des Affaires étrangères Choi Jong-moon lors de la visioconférence consacrée à la lutte contre le COVID-19. Cet événement a été organisé par le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken, avec la participation de 16 pays, l’Union européenne, l’Union africaine et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).A cette occasion, les Etats-Unis ont sollicité la participation active des pays avancés à cette initiative avec le lancement d’un plan d’action mondial. Les participants ont discuté de mesures concrètes à mettre en œuvre afin de relever un taux de vaccination de la population mondiale à hauteur de 70 %, d’ici le milieu de l’année. Ils sont aussi convenus d’élargir leurs soutiens aux vaccins dans les pays en développement et de jouer un rôle renforcé pour maximiser l’efficacité de leurs actions.Le diplomate sud-coréen a surtout souligné l’importance d’apporter une assistance complète comprenant l'offre des équipements médicaux indispensables à l’administration du sérum compte tenu des difficultés pour ces nations à mettre en place une campagne de vaccination, à défaut d’infrastructures sanitaires. Et d'ajouter que Séoul fournira une formation globale liée à l’ensemble du processus d'inoculation depuis la production de vaccins jusqu’à leur gestion en passant par leur injection.