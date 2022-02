Photo : KBS News

Les Américains sont priés de ne pas voyager en Corée du Sud où le variant Omicron du coronavirus continue de flamber de jour en jour.Les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) des Etats-Unis ont ainsi déconseillé hier à leurs ressortissants de se rendre dans plusieurs pays dont la Corée du Sud, la Biélorussie et l’Azerbaïdjan, en y relevant au rang 4 leur niveau d'alerte, le plus haut degré de mise en garde.Les autorités américaines rehaussent au cran maximum les nations dont le nombre de cas de contaminations au COVID-19 dépasse 500 pour 100 000 habitants ces 28 derniers jours.Pour rappel, le pays du Matin clair était précédemment classé au niveau 3 par les CDC.