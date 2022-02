Moon Jae-in et Alberto Fernandez se félicitent des 60 ans des relations entre Séoul et Buenos Aires

Photo : YONHAP News

Cette année marque le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Corée du Sud et l’Argentine. L’occasion pour les présidents des deux Etats d’échanger des lettres dans lesquelles ils s’en sont félicités et ont cimenté leur amitié, a annoncé aujourd’hui la porte-parole de la Cheongwadae.A en croire Park Kyung-mee, Moon Jae-in y a précisé que pendant les six décennies, Séoul et Buenos Aires avaient continué de développer leurs liens de coopération pour les porter à un niveau de partenariat global. Et de souhaiter que les deux nations fassent un bond en avant dans leurs relations et que l’amitié entre leurs peuples se tisse encore davantage.Alberto Fernandez en a profité pour saluer la contribution de la communauté sud-coréenne au développement de son pays, rappelant que les sud-Coréens avaient commencé à s’expatrier en Argentine en 1965. Dans le même temps, le dirigeant a espéré poursuivre la collaboration avec le pays du Matin clair dans divers domaines allant des sciences et des technologies à la production de l’hydrogène. Sans parler de l’exploitation de l’Antarctique.L’Argentine est le seul pays d’Amérique du Sud que le président Moon a visité pendant son mandat. C’était en 2018 à l’occasion du sommet du G20.