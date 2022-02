Les banques sud-coréennes victimes d’environ 600 cyberattaques par jour entre 2017 et 2021

Photo : Getty Images Bank

Les banques sud-coréennes ont subi près de 600 cyberattaques par jour ces cinq dernières années.Selon les données fournies par l'Institut de sécurité financière (FSEC), 17 banques de détail ont fait l’objet de quasiment 1,1 million de piratages de ce type entre 2017 et 2021, à savoir en moyenne 598 cas par jour.Le nombre de cyberattaques a plus que triplé entre 2017 et 2018, passant de 63 000 à plus de 210 000. Une diminution a ensuite été observée entre 2019 et 2020, passant de 293 000 à 250 000, avant de remonter en flèche à 273 000 l’année dernière.D’après le FSEC, les systèmes internes des établissements bancaires n’ont toutefois pas été affectés grâce au dispositif de détection d'intrusion.Par type, l’attaque informatique a été la forme la plus courante (636 877 cas), devant la collecte d’information (114 332 cas) et le piratage par un ransomware, ou rançongiciel en français (18 309 cas), un logiciel informatique malveillant prenant en otage les données.Selon l’analyse des adresses IP utilisées, 34,7 % des cyberattaques ont utilisé les adresses provenant de Chine (311 260 cas). Arrivent ensuite la Corée du Sud (194 106 cas), les Etats-Unis (100 427 cas), l’Inde (30 963 cas) et la France (30 955 cas).