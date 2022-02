Ouverture de la campagne officielle : les candidats sillonnent le pays

Photo : YONHAP News

Nous sommes désormais à 23 jours de l’élection présidentielle. A compter d’aujourd’hui, les candidats ont officiellement le droit de faire campagne. Ils sont 14 à battre le pavé pour faire valoir leurs programmes. Ce premier jour, ils redoublent d’activité dans les quatre coins du pays.Lee Jae-myung du Minjoo, le parti de centre-gauche au pouvoir, a débuté sa campagne officielle, à Busan, la deuxième ville de Corée du Sud. Tôt ce matin, il a prononcé un discours près d’une gare et a une fois de plus déclaré qu’il ferait preuve de pragmatisme, en cas d’élection à la présidence de la République. L’ancien gouverneur de la province de Gyeonggi a alors manifesté sa volonté d’adopter les même politiques menées par les dirigeants conservateurs, dont l’ex-président Park Chung-hee, si elles sont jugées meilleures que les siennes.Après Busan, Lee s’est rendu à Daegu, le bastion emblématique des conservateurs. Cette ville, située dans le Sud-est du territoire, est aussi proche d’Andong, où il est né. Il passera ensuite par Daejeon, avant de regagner Séoul ce soir. Tout au long de ces déplacements, le prétendant du Minjoo s’est voulu garant de l’économie nationale et d’un meilleur quotidien du peuple.Yoon Suk-yeol, son rival du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la principale force d’opposition, conservatrice, a choisi Daejeon dans le centre du pays comme première destination de sa campagne officielle. Là-bas, il s’est posé en rassembleur de tous les sud-Coréens. Avant d’y aller, l’ex-procureur général est allé se recueillir au cimetière national de Séoul, où plusieurs chefs de l’Etat décédés reposent, et a organisé au cœur de la capitale une cérémonie de lancement de sa campagne. Il a alors promis de ne plus faire de la Cheongwadae le siège de la présidence.Sim Sang-jung du Parti de la justice, progressiste, s’est quant à elle, rendue dans la région du Sud-ouest, le fief traditionnel du Minjoo. Et Ahn Cheol-soo, du Parti du peuple, de centre-droit, lui, continue de rencontrer, depuis hier, les électeurs de Daegu et de la province proche de Gyeongsang du Nord.