Mark Lambert lie les relations Séoul-Tokyo à la stabilité aux Etats-Unis

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, le sous-secrétaire d’Etat pour les affaires liées à la Corée du Sud et au Japon, Mark Lambert, a affirmé, hier lors d’un forum virtuel, que si la coopération entre ces deux voisins n’était pas suffisante, les USA pourraient commencer alors à s’inquiéter.Pour le diplomate, Washington ne peut plus se permettre de demander à ses deux principaux alliés d’Asie de nouer de bonnes relations. Séoul et Tokyo doivent donc réchauffer leurs liens, de leurs propres initiatives et sur la base de leurs intérêts communs.Lambert a alors évoqué le fait que les sud-Coréens éliront leur nouveau président en mars et que les deux mois de transition précédant l’investiture de celui-ci seraient importants. Il a précisé que pendant cette période, l’administration Biden devrait établir de nouvelles relations avec le prochain chef de l’Etat et coordonner également la politique sécuritaire des deux pays.En ce qui concerne l’éventuelle participation du pays du Matin clair au Quad, l'alliance des Etats-Unis avec l'Australie, l'Inde et le Japon, face à la Chine, il a martelé ne jamais avoir entendu le souhait de Séoul de le rejoindre.