Crise en Ukraine : le gouvernement prêt à aider les entreprises concernées

Photo : YONHAP News

Le gouvernement continue de se préparer au pire scénario de la crise en Ukraine. Pour cela, il a convoqué aujourd’hui, la troisième réunion de la task force dédiée.L’exécutif craint qu’en cas d’escalade des tensions dans le pays d’Europe de l’Est, les chaînes d’approvisionnement ne soient perturbées, et l’économie nationale et les marchés financiers domestiques n’en pâtissent.Les participants à la conférence se sont donc penchés sur les moyens de minimiser l’impact. Il a alors été décidé en premier lieu d’aider, si nécessaire, les entreprises présentes en Ukraine et celles qui exportent vers ce pays. Afin de concrétiser cette mesure, un réseau de communication d’urgence avec ces firmes sera établi et les organismes concernés les écouteront par divers canaux pour mieux déceler leurs difficultés. Un plan visant à assurer la sécurité des entrepreneurs sera également mis en place.Et afin de gérer, de manière efficace, les risques liés aux chaînes d’approvisionnement, les efforts seront déployés pour s’assurer, à l’avance, de disposer d’assez de matières essentielles dont le pays a besoin ou encore pour augmenter leur production locale et pour diversifier les sources de leur importation.