La « pet tech » connaît un nouvel essor

Photo : YONHAP News

En Corée du Sud, pas moins de 3 millions de foyers ont au moins un animal de compagnie. Ce phénomène est d’autant plus accentué par l’augmentation des ménages composés d’une seule personne ou de personnes âgées, entraînant ainsi l’envolée du marché des soins pour nos amis à quatre pattes.La « pet tech », une technologie de l’intelligence artificielle (IA) destinée à la garde des animaux domestiques, devient la tendance du secteur. Celle-ci permet d’identifier un chien perdu ou abandonné, via une application mobile. Les propriétaires peuvent enregistrer leurs canidés ou félins avec une photo de leur museau.Cette prouesse technique a été conçue en s’inspirant des données propres à chaque individu, telles que les empreintes digitales. L’application dotée de cette « pet tech » délivre une analyse, même en situation instable, avec une précision d’environ 98 %.Il est vrai que pour retrouver un animal, le système de greffe d’une puce dans le corps des animaux existe déjà, mais il n’est pas assez employé. Son taux d’utilisation n’atteint que 40 % actuellement. Cette nouvelle alternative permettra aux passants d’avoir un moyen facile d’identifier la bête égarée et d’ainsi obtenir des informations sur son maître. Elle donnera également la chance à ce dernier de remettre plus facilement la main sur leur acolyte.L’état de santé des animaux sera également détecté par l’IA. En effet, après avoir récemment obtenu l’approbation à usage médical en Corée du Sud, ce dispositif offre la possibilité de prendre en photo les yeux, la peau, ou les articulations du canidé ou du félin et fournit un résultat médical, notamment en indiquant les signes anormaux.La « pet tech » se développera en s’appuyant sur l’installation des certificats concernés selon les pays et le soutien financier par le gouvernement sud-coréen, d’après l’Association des commerces internationaux de Corée (KITA).