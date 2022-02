PTPGP : Séoul sollicite la coopération de Wellington pour son adhésion

Photo : YONHAP News

Le ministre délégué sud-coréen au Commerce extérieur et son homologue néo-zélandais se sont entretenus aujourd’hui par liaison vidéo.Yeo Han-koo a demandé à Damien O'Connor d’apporter sa coopération à l’adhésion prochaine de Séoul à l’accord de libre-échange transpacifique, à savoir le Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP). Il a alors précisé que son pays envisageait de postuler en avril pour devenir le prochain à rejoindre le pacte.Le ministre néo-zélandais a souhaité continuer à travailler main dans la main avec Séoul pour son entrée au sein de l’entente, qui regroupe 11 pays de la région. La Nouvelle-Zélande en assume le rôle de secrétaire.Les deux parties sont également convenues d’accélérer les négociations en vue de l’intégration du pays du Matin clair à l’accord de partenariat sur l’économie numérique (DEPA), signé en 2020 par la Nouvelle-Zélande, Singapour et le Chili. Ces pourparlers ont été lancés le mois dernier.Yeo et O’Connor se sont aussi engagés à poursuivre leurs discussions visant à concrétiser leur collaboration digitale, en particulier dans les domaines de la cybersécurité et de la fintech.