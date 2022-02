Météo : avertissement de vague de froid émis sur tout le pays

Photo : YONHAP News

En ce jour de première pleine lune du calendrier lunaire, la neige et le froid étaient au rendez-vous. Les prévisions de la veille se sont vérifiées. Le mercure a sensiblement chuté, notamment dans le Nord, avec par exemple -7°C à Séoul. Le vent frigorifiant s’est également invité à la partie. Les autorités météorologiques ont d’ores et déjà émis des avertissements de vague de froid sur tout le pays.Les températures de l’après-midi n’étaient guère plus chaudes, oscillant autour de 0°C pour la majorité de la péninsule. Seules les villes de Busan et Ulsan, ainsi que l’île méridionale de Jeju sont passées au-dessus des 5°C.Très tôt ce matin, la neige est tombée timidement sur la capitale. Les nuages étaient nombreux sur l’ensemble du territoire. Au fil de la journée, la situation s’est améliorée seulement sur la moitié est, jouissant d'un temp ensoleillé.