Patinage artistique : You Young se classe 6e au programme court

Photo : YONHAP News

La patineuse sud-coréenne You Young s’est hissée au 6e rang lors du programme court de patinage artistique, qui s’est tenu hier soir au Palais omnisports de la capitale chinoise. Pour ses premiers Jeux Olympiques, la jeune athlète de 17 ans s’est qualifiée sans grande difficulté pour le programme libre, prévu demain, avec un score de 70,34 points. Parmi les 30 participantes, 25 ont validé leur billet pour cette prochaine étape.Quant à sa compatriote, Kim Ye-lim, elle s’est positionnée à la 9e place avec une carte de 67,78 points. Ces deux pépites du pays du Matin clair tenteront de figurer dans le top 5 au programme libre.La tête du classement a été occupée par Kamila Valieva. La patineuse russe controversée, soupçonnée de dopage, a obtenu la meilleure note avec 82,16 points, alors qu’elle a raté son saut initial.En bobsleigh à deux hommes, le duo sud-coréen Won Yun-jong et Kim Jin-su s’est classé 19e, avant dernier donc, après les quatre manches avec un chrono de 4’01’’24. Le podium est monopolisé par l’Allemagne, remportant ainsi toutes les médailles de cette catégorie.En patinage de vitesse, l’équipe sud-coréenne s’est contentée du 6e rang de l’épreuve de poursuite par équipes messieurs en s’inclinant face au Canada en finale C, avec un chrono de 3’53’’77. L’or revient à la Norvège.