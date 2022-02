La Corée du Nord célèbre le 80e anniversaire de la naissance de Kim Jong-il, en présence de Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a assisté, hier, à un événement marquant le 80e anniversaire de la naissance de son prédécesseur Kim Jong-il, qui n'est autre que son père.D’après l’information relayée aujourd’hui par la KCNA, une réunion a eu lieu la veille devant la statue de Kim II, située dans la ville de Samjiyon, près du mont Baekdu, le plus haut sommet du pays communiste.L’actuel numéro un a déposé une gerbe de fleurs devant le monument et a rendu hommage à l'ancien chef du régime. L'agence de presse officielle du Nord n’a en revanche pas précisé s’il celui-ci a prononcé une allocution ou délivré un message à cette occasion.De hauts responsables de Pyongyang, dont Choe Ryong-hae, président du Présidium de l'Assemblée populaire suprême, Jo Yong-won, secrétaire aux affaires organisationnelles du Comité central du Parti des travailleurs, et le Premier ministre Kim Tok-hun, étaient également présents, ainsi que la puissante sœur cadette du dirigeant, Kim Yo-jong.Ri Il-hwan, membre du Politburo du Parti des travailleurs au pouvoir, a présenté un rapport au cours de la réunion, appelant à la poursuite de la réalisation de la « révolution autonome » du défunt leader et à l'accomplissement de sa vision.Kim Jong-il est connu pour être né en Russie, mais la Corée du Nord prétend qu'il serait arrivé au monde au mont Baekdu, un lieu hautement symbolique pour la dynastie des Kim. Hier soir, un spectacle de feu d'artifice a également été organisé à Samjiyon.