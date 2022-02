COVID-19 : le gouvernement révisera les mesures de distanciation sociale ce vendredi

Photo : YONHAP News

Le nombre de nouveaux cas confirmés au COVID-19 explose. Ce mercredi, la Corée du Sud a recensé 90 443 nouvelles infections, à savoir un bond de plus de 30 000 en un jour. Les autorités sanitaires prévoient que ce chiffre atteindra 130 000 à 170 000 à la fin de ce mois-ci. Par ailleurs, 39 décès supplémentaires ont été recensés.Le siège central de la lutte contre l’épidémie prévoit de modifier les mesures de distanciation sociale ce vendredi. Le Premier ministre a annoncé ce plan ce matin en précisant que celui-ci prendrait en compte les dégâts subis par les citoyens en raison des restrictions sanitaires alourdies depuis plus de deux mois, ainsi que l’évolution de la vague Omicron. Et d’ajouter que l’objectif est de minimiser les dommages économiques et sociaux tout en jugulant la propagation du virus.Selon Kim Boo-kyum, le nombre de patients graves et la disponibilité des service médicaux restent à un niveau stable grâce à la réponse préventive des autorités sanitaires, et la confusion suscitée par le remaniement du système de prévention adapté au mutant Omicron s'apaise peu à peu.En ce qui concerne les kits d’autotest, le chef du gouvernement a rassuré que le stock était suffisant pour février et mars et que des achats massifs de précaution ne sont pas nécessaires. Par ailleurs, Kim a clarifié l’imbroglio autour des tests pour la rentrée scolaire. Il a indiqué que contrairement à ce que certains parents croient, l’utilisation des kits distribués par l’exécutif n’était pas obligatoire pour les enfants se rendant à l’école, et ceux-ci visaient simplement à alléger la charge liée au dépistage.