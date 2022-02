Séoul et Washington réfléchissent aux moyens de ramener Pyongyang au dialogue

Photo : YONHAP News

Sur fond de piétinement des pourparlers nucléaires nord-coréano-américains, Séoul et Washington se penchent sur les moyens de faire revenir Pyongyang à la table des négociations.L’ambassadeur de Corée du Sud aux Etats-Unis en a fait part lors de sa rencontre, hier, avec les correspondants sud-coréens dans la capitale américaine, en informant que la Maison blanche avait proposé la relance du dialogue au pays communiste, sans réponse jusqu’à présent.Lee Soo-hyuck a également appelé le régime de Kim Jong-un à revenir à la voie du dialogue et de la diplomatie au lieu de se livrer à de nouveaux actes susceptibles d'attiser les tensions dans la région.Le haut diplomate sud-coréen a réaffirmé le souhait de Séoul de mener activement les échanges et la communication des personnalités de haut rang avec Washington, en rappelant la récente rencontre trilatérale à Hawaï entre les chefs de la diplomatie sud-coréenne, américaine et japonaise des Affaires étrangères.Enfin, en ce qui concerne l’Ukraine, l’ambassadeur a fait savoir que Washington fournissaient régulièrement des informations sur ce dossier en demandant à Séoul de prendre part à la coordination internationale. Avant d'ajouter que la Corée du Sud réfléchit avec prudence à cette éventualité.